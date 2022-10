Latvijas federācija boikotēs vingrošanas kongresu, ja tajā piedalīsies Krievijas un Baltkrievijas pārstāvji

Jūlija beigās FIG paziņoja, ka meklēs jaunu kongresa norises vietu pēc tā, kā Norvēģija, ievērojot Norvēģijas Olimpiskās un paralimpiskās komitejas un Norvēģijas Kultūras ministrijas ieteikumus, atteicās uzņemt pārstāvjus vai delegācijas no Krievijas vai Baltkrievijas. Tuvojoties 11.novembrī un 12.novembrī Stambulā gaidāmajam kongresam, vairākas valstis jau paziņoja, ka boikotēs to, ja tajā būs delegāti no Krievijas un Baltkrievijas.