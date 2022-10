Porziņģis: Latvijas izlase palīdzēja atgriezt degsmi par basketbolu

Pagājušās sezonas vidū Porziņģis no Dalasas "Mavericks" pārcēlās uz Vašingtonas "Wizards", un, kā norāda pats basketbolists, jaunajā komandā ir mazāks spiediens.

"Man patīk, jo tā ir daudz piezemētāka vide. Dalasā no mums sagaidīja daudz, un Luka spēlēja izcili, bet Ņujorka vienkārši ir Ņujorka," stāstīja Porziņģis, kurš savu NBA karjeru sāka Ņujorkas "Knicks". "No mums tik daudz šeit nesagaida, tāpēc esam labās pozīcijās, lai sasniegtu vairāk nekā no mums tiek prasīts. Tas ir jauns sākums man. Ticu, ka varam kaut ko sasniegt šosezon."