Karjeru noslēdz Argentīnas futbola zvaigzne Igvains

"Tagad manā dzīvē sākas jauns posms," sacīja argentīnietis. "Es pametu to, kas man patika visvairāk. Mana sirdsapziņa ir tīra un es izbaudīšu to, kas būs tālāk - mana ģimene, mana meita, mani draugi un es pats to ļoti gaidu."