Pasaules kausā futbolā spēles tiesās arī sešas dāmas

Galvenā arbitra funkcijas 2022. gada Pasaules kausa izcīņas finālturnīrā pildīs francūziete Stefānija Frapāra, Salima Mukansanga no Ruandas un japāniete Jošimi Jamašita.

Tāpat FIFA ziņo, ka turnīrā būs arī trīs galvenā tiesneša asistentes - Neuza Baka no Brazīlijas, Karena Diasa Medina no Meksikas un Ketrina Nezbita no ASV.