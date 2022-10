Ostapenko sasniedz Gvadalaharas turnīra astotdaļfinālu

Kanādiete nokļuva geima attālumā no uzvarēta seta (5-3), taču nākamos četrus uzvarēja Latvijas tenisiste. 12.geimā ar sitienu no neērtās puses pa līniju pa labās laukuma puses sānu līniju Ostapenko ieguva trīs pēc kārtas setbumbas, izmantojot otro no tām ar sitienu no ērtās puses šķērsām laukumam - 7-5.