Video ⟩ Ar pamācošu saturu noslēgusies konference "Par godīgu un atbildīgu spēli"

"Kādēļ godīgas spēles princips sportā ir svarīgs totalizatora operatoriem" - savā prezentācijā skaidroja "William Hill International" totalizatora vadītājs Aleksis Hēgs. "Apmēram 99,96% no 650 tūkstošiem notikumu, uz kuriem gada laikā piedāvājam veikt likmes, ir godīgi un neietekmēti vai, kā minimums, mums nav aizdomu par to, ka to iznākums būtu manipulēts," norādīja Hēgs. "Jo augstāks ir sporta sacensību līmenis, jo mazāka varbūtība likmēs uz tiem saskarties ar negodīgi ietekmētu spēli. Piemēram, UEFA Čempionu līgas spēlēs tā varbūtība ir niecīgi maza, savukārt nacionālo čempionātu zemākajās līgās negodprātīgi ietekmētas spēles iznākuma risks ir lielāks. Turklāt ap 89% no visām aizdomīgajām darbībām tiek veiktas live likmju veidā spēles laikā."