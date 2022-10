Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: "Auda" iegūst kausu un rada vēl vienu intrigu

Tuvākie sekotāji "Riga FC" futbolisti ne bez pūlēm, bet ar 2:0 uzvarēja FK "Metta" komandu un tagad atpaliek no valmieriešiem par trim punktiem. Vēl trīs spēļu kārtas. Katram gadījumam atgādināšu, ka vienāda punktu skaita gadījumā vispirms tiek skatītas abu komandu savstarpējās spēles un te pārsvars ir Valmieras komandai - 1:2, 3:0, 2:0 un 3:1.

Ļoti svarīgu punktu cīņā par vietas saglabāšanu virslīgā no Daugavpils pārveda Jūrmalas "Spartaks" - 1:1. Spartakieši tagad apsteidz "Super Nova" (10. vieta) par 4 punktiem. Tiesa, vietu secību turnīra tabulas lejasgala trijniekā var ietekmēt "Audas" apelācija par piešķirto 0:3 tehnisko zaudējumu mačā ar "Mettu". Lietas būtība ir šāda: komandu sastāvi tiesnešiem jāiesniedz 75 minūtes pirms spēles sākuma, "Audas" treneri bija piemirsuši pirms 27. jūnija spēles ar "Metta" ierakstīt protokolā divus spēlētājus, tad attapās un - abi spēlētāji tika pieteikti spēlei. FK "Auda" pārstāvji paši to nekādi nevarēja paveikt, to varēja izdarīt tikai tieneši (galvenais tiesnesis bija Mareks Ķere) un tiesnešu inspektors (Jurijs Popovičenko). Bez viņu piekrišanas neviens spēlētājs protokolā vairs nevarēja tikt ierakstīts.