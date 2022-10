Gražuļa rezultativitāte neglābj komandu no zaudējuma ULEB Eirokausā

Latvijas basketbolists otrdien laukumā pavadīja 31 minūti un 37 sekundes, grozā raidot piecus no sešiem divpunktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Koknesietis arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, pieļāva vienu kļūdu, bloķēja divus metienus, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes un sakrāja 20 efektivitātes koeficienta punktus.