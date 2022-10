Irānā pazudis futbola fans, kurš no Spānijas gāja uz Dohu

Santjago Sančess kājām no Madrides devās uz Pasaules kausa (PK) izcīņas finālturnīru Katarā, lai klātienē apmeklētu vērienīgā turnīra mačus. Viņa ceļš aprāvies Irānā. Pazudis bez vēsts, atsaucoties uz aģentūru "The Associated Press", vēsta ESPN.