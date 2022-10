Valstij būs jāizmaksā morālā kaitējuma kompensācija nepilngadīgam sportistam par veselībai nodarīto kaitējumu

Izskatījusi lietu kasācijas kārtībā otro reizi, AT atcēla arī atkārtoto apelācijas instances tiesas spriedumu, ar kuru prasība bija noraidīta. Secinājumu par to, ir vai nav prasītājam nodarīts sakropļojums, apelācijas instances tiesa bija saistījusi ar medicīniskas ierīces implantēšanas faktu, lai gan veselībai nodarītais kaitējums lietā bija pamatots ar nepiemērotu treniņa metodes pielietošanu un pārkāpumiem sporta kluba audzēkņa medicīniskajā aprūpē. Sakropļojumu varēja radīt visi šie pārkāpumi, un situācijā, kad vairākas darbības varēja vienlaikus radīt konkrētu kaitējumu, bet nav iespējams noskaidrot, kura tieši darbība to izraisīja, atbildība uzliekama visu prettiesisko darbību veicējiem solidāri, pauda AT.