Šmitam 11 punkti "Žalgiris" zaudējumā ULEB Eirolīgas spēlē

Šmits sāka spēli starta pieciniekā un 23 minūtēs un 49 sekundēs laukumā realizēja trīs no četriem divpunktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un divus no četriem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas, divreiz rezultatīvi piespēlēja, trīsreiz kļūdījās, sakrāja četras personiskās piezīmes, izprovocēja trīs piezīmes pretiniekiem un noslēdza spēli ar efektivitātes koeficientu deviņi.