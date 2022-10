Video ⟩ Dončiča kārtējais "triple-double" neglābj Dalasu no zaudējuma

Tomēr kopumā Dončičs aizvadīja ne pārāk veiksmīgu maču, jo realizēja tikai astoņos no 23 metieniem no spēles, aizmetot garām visus sešus tālmetienus. Otrajā puslaikā ar Dončiču uz soliņa dalasieši ieguva 15 punktu pārsvaru, bet viņam atgriežoties laukumā, pretinieki atspēlējās no gandrīz tikpat liela deficīta. Tādējādi "Mavericks" līderim šoreiz bija sliktākais +/- rādītājs komandā (-25).