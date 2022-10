Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Bez tiesībām kļūdīties

"Riga FC" ar 2:0 pārspēja FK "Auda" komandu. Šajā sakarā jau iepriekš bija dzirdēts, ka trīs punktus "Riga FC" var sev ierakstīt jau pirms spēles... Zinot abu klubu ciešās saiknes, iegansts tamlīdzīgām runām un sazvērestības teorijām ir saprotams un par tām nav, ko apvainoties. Cita lieta, ka vismaz divās no četrām savstarpējām spēlēm "rīdzinieki" varēja arī neuzvarēt. FK "Auda" rindās pret "rīdziniekiem" nedrīkst spēlēt aizdotie futbolisti, taču līdz ar to pārējie cenšas izmantot iespēju sevi apliecināt.

Taču tik un tā tamlīdzīgas runas ir un tamlīdzīgās situācijās vienmēr būs neizbēgamas. Bet varbūt lielāku uzmanību vajadzētu vērst uz ko citu? Piemēram uz to, ka Valmieras komanda nav zaudējusi jau 7 spēlēs pēc kārtas, taču trijās no tām bija neizšķirts, turklāt pa diviem punktiem zaudēts Daugavpilī un Tukumā (tukumniekiem nedrīkstēja spēlēt no Valmieras aizdoties futbolisti). Lai kāds būtu pārsvars, bet tieši pēdējās spēles ir vissmagākās un valmierieši tagad to izjūt uz savas ādas. Jau minēju, ka spēlētājiem nav tamlīdzīgu situāciju pieredzes, bet treneriem - nav tādas pieredzes viņu lomās. Nākamā spēle "Valmiera FC" būs Salaspilī ar "Super Nova" komandu un tā arī nebūs viegla. Vēl arī tāpēc, ka salaspiliešiem vairs nav, ko zaudēt, bet valmierieši vairs nedrīkst zaudēt punktus.