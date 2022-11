Video ⟩ Mejeris spēlē rezultatīvi un ar "slam dunk" gūst uzvaras grozu Čempionu līgā

Visu otro puslaiku cīņa ritēja punkts punktā un "Hapoel" pirms sava pēdējā uzbrukuma bija iedzinējos ar 70:71. To ar bumbas triecienu grozā no augšas noslēdza Mejeris, kurš trīs sekundes pirms pamatlaika beigām panāca 72:71 viesu labā.

Latviešu basketbolists šajā mačā laukumā pavadīja 31 minūti un trīs sekundes, realizējot piecus no septiņiem divpunktu metieniem, vienu no trīs "trejačiem" un divus no trīs soda metieniem. Viņa rēķinā bija arī trīs atlēkušās bumbas, četras rezultatīvas piespēles, divas piezīmes, divas kļūdas, divas pārtvertas bumbas, viens bloķēts metiens, pozitīvs +/- rādītājs (+1) un 18 efektivitātes koeficienta punkti.