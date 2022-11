Žagaram žilbinošs sniegums Lietuvā uzvarā pret Kuksika komandu

Žagars laukumā pavadīja 38 minūtes un 53 sekundes, realizējot deviņus no 13 divpunktu metieniem, trīs no četriem tālmetieniem un piecus no septiņiem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, sakrāja trīs rezultatīvas piespēles, piecreiz kļūdījās, septiņreiz pārķēra bumbu, sakrāja četras piezīmes, izprovocēja astoņus noteikumu pārkāpumus pretiniekiem, kā arī tika pie labākajiem spēlē +/- rādītāja (+13) un efektivitātes koeficienta (39).