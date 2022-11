Foto ⟩ No slidotavas sakņu dārzā līdz NHL - Latvijas hokeja vēsture

"Medaļas abas puses" - ar šādu nosaukumu TVNET uzsāk rakstu sēriju par Latvijas sporta leģendām - cilvēkiem, kas stāvējuši pie bobsleja, šķēpmešanas, basktebola, futbola, hokeja u.c. sporta veidu šūpuļa. Cilvēkiem, ar kuriem sācies un uzņēmis apgriezienus Latvijas profesionālais sports. Bet ko mēs zinām par viņu dzīvi, cenu, kas maksāta par sporta karjeru, likteni pēc aiziešanas no sporta?

Cīņa par godalgām, pilnas tribīnes, zvaigžņu statuss, ambīcijas, reibinošas uzvaras - tā ir profesionālā sporta redzamā puse. Otrā pusē ir laiks, kas nesaudzē nevienu, bet it īpaši tos, kas sevi sportam atdod bez atlikuma.

Hokejs nav tikai zvaigžņotie Sandis Ozoliņš, Artūrs Irbe, Sergejs Žoltoks, Kārlis Skarstiņš, bet arī tie, kas reiz plecu pie pleca cīnijās uz laukuma, bet nu sen nogājuši no hokeja skatuves. Tomēr tieši viņi ir tie, kas lika pamatus Latvijas hokeja izaugsmei.

Bija jāmauc uz priekšu

Laikā, kad pandēmija dzīvei bija norāvusi stopkrānu, un sporta klubos valdīja netipisks klusums, hokeja trenerim Guntim Bāliņam kopā ar domubiedriem dzima ideja izveidot biedrību "Hokeja atbalstam", kas uzņemtos regulāras rūpes par hokeja veterāniem. Remarka: Biedrība apvieno cilvēkus no dažādām jomām, piemēram, viens no tās dibinātājiem ir zvērināts advokāts Artūrs Spīgulis. Pats būdams hokeja veterāns, Guntis labi zināja, cik grūti klājas dažiem no tiem, kas reiz, nesaudzējot sevi, skrāpēja ledu.