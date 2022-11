RFS dalību Konferences līgā noslēdz ar zaudējumu savā laukumā

43. minūtē no soda laukuma vidus ar galvu pa vārtiem sita Andrejs Iličs, taču bumba trāpīja pa pārliktni, lidojot tam pāri.

Puslaika izskaņa mājiniekiem nebija veiksmīga. 45. minūtē pēc stūra sitiena izspēles no labās puses bumbu ar papēdi pie tuvējā vārtsarga laukuma stūra pavirzīja Antonīns Barāks, bet no vārtu priekšas to vārtos raidīja Arturs Kabrals, panākot 2:0.