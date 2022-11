Unikāls gadījums UEFA Eiropas līgā - četri klubi iegūst vienādu punktu skaitu

"Arsenal" mājās pārspēja "Zurich" ar 1:0 (1:0), bet otrā spēlē "Bodo"/"Glimt" no Norvēģijas savā laukumā piekāpās Eindhovenas PSV ar 1:2 (0:1).

Tāpat bija arī B grupā, kur Kijivas "Dinamo" mājas spēlē Krakovā atzina Stambulas "Fenerbahce" pārākumu ar 0:2 (0:2), bet "Stade Rennais" no Francijas cīnījās neizšķirti 1:1 (1:0) ar Larnakas AEK no Kipras.

C grupā savā laukumā "AS Roma" ar 3:1 (0:1) pieveica Razgradas "Ludogorets" no Bulgārijas, bet Seviljas "Real Betis" ar 3:0 (2:0) - Helsinku HJK.