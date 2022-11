Porziņģim neveiksmīgs sniegums "Wizards" zaudējumā

Porziņģis laukumā bija 30 minūtes un 53 sekundes, atzīmējoties ar pieticīgu precizitāti no spēles - realizēti divi no septiņiem divpunktu metieniem un viens no sešiem tālmetieniem. Liepājnieks grozā raidīja arī trīs no četriem soda metieniem.