Video ⟩ "Hokeja anatomija" atgriežas! Armands Simsons stāsta par depresiju, "Dinamo" laikiem un bērnību Smiļģa ielā

"Diezgan ilgu laiku bija dir*ā. Emocionāli, psiholoģiski, visādi. Protams, ar mani notikušais nav nekas - mēs esam dzīvi, mums ir rokas un kājas, sirds pukst. Paskatoties uz to ārprātu, kas notiek Ukrainā dažu kretīnu dēļ... Hokejā tomēr biju pavadījis 20 gadus. To darīju ar kaifu. Par to ir jārunā. Tas nav kontrolējams, jo katram no mums ir veģetatīvā nervu sistēma. Ar veselo saprātu saproti visu, bet tu pazaudējies. Un tad ir pilnīgā pakaļā. Es par to nekaunos, par to ir jārunā - sākās depresija. Man bija visas depresijas pazīmes. Vajag iet un ņemties, bet tu nevari. Esi sabrucis cilvēks. Baigi ilgi tam netiku pāri," vaļsirdīgi klāstīja Simsons.