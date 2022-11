Dambretes skola "Domātprieks" no pasaules čempionāta ved mājās deviņas godalgas

Neticamu panākumu guva dambretes skolas "Domātprieks" audzēknis un meistarkandidāts Pēteris Kripans, izcīnot trīs čempiona titulus visās disciplīnās - klasiskajā, ātrajā dambretē un ātrspēlē, tādējādi kļūstot par trīskārtēju pasaules čempionu vecuma grupā līdz 14 gadiem. Kopumā šajā grupā piedalījās 22 dalībnieki no deviņām valstīm. Par pasaules čempioni vecuma grupā līdz 9 gadiem klasiskajā un ātrajā dambretē, kā arī bronzas medaļas laureāti ātrspēlē kļuva meistarkandidāte Alise Misāne. Šajā vecuma grupā čempionāts notika pirmo reizi, piedaloties deviņām dalībniecēm no 5 valstīm. Par pasaules čempioni grupā U13 klasiskajā dambretē, kā arī bronzas laureāti ātrajā dambretē kļuva meistarkandidāte Malvīne Misāne, startējot vecuma grupā ar vislielāko dalībnieku skaitu - 30 un kopumā 13 valstu pārstāvniecību. Bronzas medaļu ātrajā dambretē izcīnīja Maksims Novickis vecuma grupā līdz 11 gadiem, kur dalību ņēma 18 zēni no 9 valstīm.