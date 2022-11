Video ⟩ Dončičs pirmo reizi sezonā negūst vismaz 30 punktus; Dalasa piedzīvo zaudējumu

Dončičs no spēles realizēja deviņus no 29 metieniem, tostarp tikai divus no deviņiem tālmetieniem, kopumā tiekot pie 24 punktiem. Slovēņa rēķinā arī sešas atlēkušās bumbas un tik pat rezultatīvas piespēles, kamēr 29 punktus "Mavericks" labā guva Spensers Danvidijs.