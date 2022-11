Anglijas izlases futboliste par lēmumu neskatīties Pasaules kausu: mums ir citas vērtības

"Sports ir ļoti spēcīgs pārmaiņu instruments. Būtu naivi to nenovērtēt. Es zinu, ka daudziem spēlētājiem ir stingra nostāja, atzinīgi vērtēju viņus un novēlu viņiem visu to labāko, lai viņi to paustu arī turnīra laikā. Daudziem no šiem spēlētājiem, iespējams, tā ir vienīgā iespēja spēlēt Pasaules kausa izcīņā, tāpēc nevaru komentēt viņu lēmumu doties laukumā - daudzi cilvēki būtu izvēlējušies darīt tāpat," izteicās Anglijas sieviešu izlases aizsardzības spēlētāja.