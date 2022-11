Video ⟩ Embīds izceļas ar 59+11+8+7 un sasniedz jaunu NBA rekordu

"76ers" centrs kļuvis par pirmo spēlētāju NBA , kurš vienā mačā iekrājis vismaz 50+10+5+5, kopš kopējā statistikā tiek iekļauti bloķētie metieni (no 1973./1974. gada sezonas).

Gārlends savā karjeras rezultatīvākajā mačā guva 51 punktu, realizējot desmit no 15 tālmetieniem, sešus no 16 divpunktu metieniem un deviņus no 13 soda metieniem. 40 nospēlēto minūšu laika viņa kontā arī sešas rezultatīvas piespēles, divas pārtvertas bumbas, divas kļūdas un trīs personīgās piezīmes.