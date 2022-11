Spānijas un Itālijas basketbolisti nodrošina ceļazīmi uz Pasaules kausa izcīņu

Finālturnīrs no 2023.gada 25.augusta līdz 10.septembrim norisināsies Filipīnās, Japānā un Indonēzijā. Vietas finālturnīrā nodrošinātas divām no trim mājiniecēm Japānai un Filipīnām, vēl no Āzijas zonas ceļazīmes ir Jaunzēlandei, Libānai un Austrālijai, Āfrikas zonā kvalificējusies Kotdivuāra, Amerikas zonā - Kanāda, bet Eiropas zonā - Somija, Vācija, Latvija, Itālija un Spānija.