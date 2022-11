"Znaroks Vītoliņu aicināja uz Kazaņu, bet viņam svarīgāka bija politika"

Znaroks par "Ak Bars" galveno treneri kļuva pirms šīs sezonas. Iepriekš ilgus gadus viņš strādāja tandēmā ar Vītoliņu, kurš, sākoties Krievijas pilna mēroga iebrukumam Ukrainā, no došanās uz Krieviju atteicies.

"Kāda ir galvenā Znaroka problēma? Es to sauktu tā - Harijs Vītoliņš. Oļegs pusotru gadu desmitu bija pieradis, ka viņam blakus ir draugs no Latvijas. Znaroks ņēma viņu uz visām savām komandām, nodrošināja darba apjomu un labākos apstākļus. Uz HK MVD un it īpaši Maskavas "Dinamo". Arī Sanktpēterburgas SKA šim treneru duetam bija visas iespējas - gan personāla, gan finansiāla, gan jebkura cita. Bet ir pienākuši grūti laiki – un mēs visi, un ne tikai Znaroks, esam iemācījušies draudzības cenu. Dzirdēju, ka Oļegs Vītoliņu aicināja uz Kazaņu, bet acīmredzot viņam svarīgāka bija politika. Žēl, ka tā tik ļoti jaucas sportā un šādi maina cilvēkus, kurus jau daudzus gadus baro mūsu hokejs," savu viedokli "Russia-Hockey.ru" klāstīja Karandins.