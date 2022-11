Video ⟩ Porziņģis sakrāj iespaidīgu "double-double" un sekmē "Wizards" uzvaru

Porziņģis laukumā pavadītajās 39 minūtēs un 24 sekundēs realizēja sešus no 14 divu punktu metieniem, vienu no sešiem tālmetieniem un piecus no septiņiem soda metieniem, kā arī izcīnīja 17 atlēkušās bumbas, kas ir viņa labākais sniegums šosezon cīņā zem groziem. Vēl Latvijas basketbolists tika pie piecām rezultatīvām piespēlēm, vienas pārtvertas piespēles, diviem bloķētiem metieniem, vienas kļūdas, piecām piezīmēm un +/- rādītāja -2.