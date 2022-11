Video ⟩ Porziņģa un Bertāna pārstāvētās komandas cieš zaudējumus

"Mavericks" no zaudējuma neglāba rezultatīvais Luka Dončičs , kurš guva 42 punktus, atdeva deviņas rezultatīvas piespēles un izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas.

Bostona lieliski uzbruka grozam no tālās distances, realizējot 50% metienu (17 no 34), kamēr Dalasai šis rādītājs bija vājāks - 35,5% (11 no 31).