Video ⟩ Strēlniekam rezultatīvs sniegums Čempionu līgas mačā

Strēlnieks laukumā pavadīja 28 minūtes un 29 sekundes, kuru laikā grozā raidīja trīs no trim divpunktu metieniem, trīs no septiņiem tālmetieniem un divus no četriem soda metieniem. Latvieša rēķinā bija arī viena pārtverta bumba, divas personīgās piezīmes, piecas kļūdas, negatīvs +/- rādītājs (-1) un 12 efektivitātes koeficienta punkti.