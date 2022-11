Vācijas skeletoniste Naize, pirmo reizi startējot Vistlerā, uzvar PK pirmajā posmā

Plānots, ka līdz jaunajam gadam ledus trašu sportisti Pasaules kausa posmus aizvadīs tikai Ziemeļamerikā. Sezonas sākums ir Vistlerā, Kanādā, no 22. līdz 27. novembrim, bet nedēļu vēlāk plānots posms Pārksitijā, ASV. Savukārt no 11. līdz 18. decembrim iecerēts posms citā ASV trasē Leikplesidā.

Pēc tam sportisti dosies uz Eiropu, kur pēc 2023. gada sagaidīšanas no 3. līdz 8. janvārim cīnīsies Vinterbergas trasē, Vācijā. Nākamie divi posmi plānoti Altenbergā, Vācijā, no 10. līdz 15. janvārim un no 17. līdz 22. janvārim. Pēc tam no 24. janvāra līdz 5. februārim plānots pasaules čempionāts Sanktmoricā, Šveicē, bet pirms došanās uz Siguldu bobslejisti un skeletonisti piestās Austrijas trasē Insbrukā, kas posmu uzņems no 7. līdz 12. februārim.