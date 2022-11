Senegālas futbolisti sarūpē otro zaudējumu PK mājiniece Katarai

Pēc nepiešķirtā 11 metru sitiena mājinieki sāka kļūdīties savā laukuma pusē, un viena no kļūdām noveda pie vārtu zaudējuma.

41.minūtē Bualems Huhi savā soda laukumā netrāpīja pa bumbu, mēģinot to atsist tālāk. Pie tās pirmais nonāca Bulaje Dia, no tuva attāluma raidot to vārtos - 1:0 Senegālas labā.