VIDEO ⟩ "Tas ir murgs." Futbola fani sašutuši par izmitināšanas un ēdināšanas problēmām Katarā

Šoreiz pasaules kausā būs izlases no piecām konfederācijām, bet nebūs pārstāvēta Okeānija. Visvairāk komandu jeb 13 izlases būs no Eiropas reģiona, kamēr no Āzijas atlases grupas būs sešas komandas, no Āfrikas - piecas, bet no Dienvidamerikas un Ziemeļamerikas sacensībās piedalīsies pa četrām izlasēm.