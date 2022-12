Dukura audzēknis Vaiats kāpj uz pjedestāla Pārksitijā

Otro vietu ieņēma dienvidkorejietis Sungi Džuns, kurš abos braucienos bija otrais ātrākais un summā atpalika no vācieša 0,17 sekundes. Savukārt labāko trijnieku noslēdza Markuss Vaiats no Lielbritānijas skeletona izlases, kurā strādā Latvijas titulētais braucējs Martins Dukurs . Vaiats, kurš triumfēja pirmajā Pasaules kausa posmā, uzvarētājam piekāpās 0,37 sekundes.

Pēc tam sportisti dosies uz Eiropu, kur pēc 2023. gada sagaidīšanas no 3. līdz 8. janvārim cīnīsies Vinterbergas trasē, Vācijā. Nākamie divi posmi plānoti Altenbergā, Vācijā, no 10. līdz 15. janvārim un no 17. līdz 22. janvārim. Pēc tam no 24. janvāra līdz 5. februārim plānots pasaules čempionāts Sanktmoricā, Šveicē, bet pirms došanās uz Siguldu bobslejisti un skeletonisti piestās Austrijas trasē Insbrukā, kas posmu uzņems no 7. līdz 12. februārim.