Grainere pēc desmit mēnešu ieslodzījuma atgriezusies basketbola laukumā

Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) viena no spožākajām basketbolistēm Grainere svētdien, atgriežoties dzimtenē no Abū Dabī, kur notika ieslodzīto apmaiņa, Sanantonio aizvadīja vieglu treniņu, kurā arī trieca bumbu grozā no augšas.