Video ⟩ Anglijas izlases futbolisti pēc zaudējuma Francijai adoptējuši Katarā pieklīdušo kaķēnu

Futbolisti stāsta, ka kaķis treniņbāzē mielojies pie izlases galda, spēlētāji to ļāvuši darīt, kaut gan dažiem vienības dalībniekiem tas nepatika.

Kaķi Pasaules kausa laikā Katarā ne reizi vien nonākuši uzmanības centrā. Viens no spilgtākajiem gadījumiem nesen notika Brazīlijas izlases preses konferencē, kad murrātājs uzlēca uz galda. Viens no komandas personāla sāka viņu glaudīt, bet mirkli vēlāk nometa no galda zemē.