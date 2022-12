Video ⟩ "Sabres" nākotnes cerība jeb labāka Džeka Aikela versija

Fenomenālais sniegums bija iespējams, tāpēc, ka "Sabres" vadība šķīrās no ilggadējām zvaigznēm - Džeka Aikela un Sema Reinharta. Tompsona pavadītais laiks uz ledus pieauga no 13:52 minūtēm spēlē līdz 17:53 minūtēm, un talantīgais amerikānis sāka spēlēt vienības pirmajā vairākuma brigādē. 2021./2022. gada sezonā viņš sāka vairāk apspēlēt pretinieku komandu spēlētājus viens pret vienu uzbrukuma zonā (one-on-one dekes in the offensive zone) vidēji 2,2 reizes, bet šosezon 3,2 reizes, kas ir piektais labākais rādītājs līgā.