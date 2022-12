VIDEO un AUDIO ⟩ Autosporta čempions par "Ferrari" nākotni, kvalifikācijas lielāko problēmu un F-1 pilotu piecinieku

Podkāsta ievadā aprunājāmies par "Ferrari" šķiršanos no līdzšinējā komandas vadītāja Matijas Binoto. Bijām vienās domās, ka Binoto nebija atbilstošs komandas vadītāja amatam, bet viņa pazaudēšana pavisam būs būtisks "robs" "Ferrari" komandai.

Viņš arī uzsver, ka "Ferrari" ne tikai atrodas Itālijā, bet ir Itālija, līdz ar to pazeminājums amatā, piemēram, atpakaļ uz tehniskā direktora amatu, iespējams, vietējos medijos tiktu pārāk skarbi iztirzāts, ko pats Binoto droši vien nevēlētos.

"Ej tu sazini. Man ļoti patīk budžeta griestu ideja. Budžeta griesti, vēja tuneļa testu ierobežojumi un mazo komandu spēja sasniegt šos griestus to laukumu tomēr sabīda kopā. Kas to lai zina, kas notiks 2025. gadā? Liela daļa no šīm komandām ir bijušas virsotnē," uz citu komandu potenciālu, kuras šogad nebija starp labākajām trim, norāda Vanks.