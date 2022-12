Maija Ukstiņa saņems "Trīs zvaigžņu balvu" par mūža ieguldījumu sportā

Vairāk nekā 20 gadus Ukstiņa ir trenere paralimpietim Edgaram Bergam, kurš no Riodežaneiro paralimpiskajām spēlēm Latvijai pārveda bronzas medaļu lodes grūšanā, bet no Pekinas un Atēnām - sudraba medaļas. Tokijas paralimpiskajās spēlēs Bergs ieguva piekto vietu, taču gadu gaitā guvis visa kaluma godalgas pasaules un Eiropas čempionātos.

Pati trenere nevar iedomāties, ka viņai nebūtu iespējas būt stadionā. "Varbūt tas skan dīvaini, jo man jau ir astoņdesmit gadi, taču es vēl joprojām spētu no rīta līdz vakaram būt treniņos un darītu to nevis tāpēc, ka vajag, bet tāpēc, ka mīlu to, ko daru."