Grīzmana tēvs: Antuānam ir trīs plaušas

"𝘛𝘩𝘢𝘯𝘬𝘴 𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘭 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘤𝘰𝘳𝘦𝘳𝘴, 𝘸𝘪𝘵𝘩𝘰𝘶𝘵 𝘺𝘰𝘶 𝘵𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘸𝘰𝘶𝘭𝘥𝘯'𝘵 𝘣𝘦 𝘢𝘯𝘺 𝘢𝘴𝘴𝘪𝘴𝘵𝘴."



And another record broken - @AntoGriezmann now has the 𝙢𝙤𝙨𝙩 𝙖𝙨𝙨𝙞𝙨𝙩𝙨 in the history of les Bleus with 2️⃣8️⃣! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/msW1SIMj3E