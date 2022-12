Vai Daugaviņš atgriezīsies Latvijas izlasē?

"Sezona ir gara. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc aizgāju no izlases. Ir grūti sagatavoties nākamajai sezonai, ja spēlē pasaules čempionātā. Sāk just vecumu. Ja nospēlē pasaules čempionātu, atliek piecas vai sešas nedēļas līdz nākamās sezonas sākumam," turpināja hokejists.