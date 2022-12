Rodions Kurucs Strasbūrā debitē ar daudzpusīgu sniegumu

Strautiņš laukumā pavadītajās 19 minūtēs un 13 sekundēs izcēlās ar 15 punktiem, metot grozā divus no četriem divu punktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un piecus no sešiem soda metieniem. Viņš arī tika pie piecām atlēkušajām bumbām, +/- rādītāja trīs un efektivitātes koeficienta 15.