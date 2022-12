Bertānam 11 punkti un Dončičam sezonas rekords "Mavericks" uzvarā pār "Rockets"

Dončičs otro reizi karjerā sasniedza 50 punktu robežu, realizējot 17 no 30 metieniem no spēles, tajā skaitā pusi no 12 izpildītajiem tālmetieniem. Ceturtajā ceturtdaļā viņš guva 17 jeb vairāk nekā pusi no komandas punktiem. Slovēnis arī atzīmējās ar desmit atlēkušajām bumbām un astoņām rezultatīvām piespēlēm.