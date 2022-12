Karalim Džeimsam - 38

Ienākumi ārpus basketbola

Pēc biznesa žurnāla "Forbes" aplēsēm karjeras laikā Džeimss nopelnījis vairāk nekā vienu miljardu ASV dolāru. "Forbes" dati liecina, ka 2021. gadā otrs pelnošākais sportists bija tieši Džeimss ar 121,2 miljoniem ASV dolāru, taču Lebrons lielāko daļu savu honorāru nopelna nevis ar bumbas driblēšanu, bet gudrām naudas investīcijām ārpus sporta laukuma. Tikai 350 miljonus ASV dolāru vien no savas mūža bagātības NBA superzvaigzne ir nopelnījis basketbola laukumā. "Lakers" zvaigzne jau kopš 2003. gada, kad viņu ar pirmo numuru draftēja Klīvlendas "Cavaliers", spēra gudrus un pārdomātus soļus finanšu pasaulē. Bija skaidrs, ka jau no pirmās dienas par puiku no Akronas mazpilsētas būs liela cīkstēšanās starp dažādu produktu gigantiem.