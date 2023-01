Fogelis: Mūsu cerības Siguldas trasē ir īpaši lielas

Viņš skaidro, ka komandai ir bijušas piecas Ziemassvētku brīvdienas bez treniņiem, "lai sportisti kaut nedaudz atgūtos un izvēdinātu galvu no kamaniņu sporta".

No 27. līdz 29.janvārim Oberhofā kamaniņu braucēji cīnīsies par godalgām pasaules čempionātā, bet vēlāk turpat Vācijā notiks nākamie divi Pasaules kausa posmi - no 3. līdz 5.februārim Altenbergā un no 10. līdz 12.februārim Vinterbergā.