NBA visu laiku rezultatīvākās basketbolistu spēles

Vilts Čemberlens, Filadelfijas "Warriors" (mūsdienās Goldensteitas "Warriors") – 73 punkti (1962. gada 13. janvāris)

Spēlē pret Čikāgas "Packers" (komanda nospēlēja tikai vienu sezonu NBA) realizēja 29 metienus no spēles, kā arī 15 soda metienus, kas rezultējās 73 punktos un uzvarā ar rezultātu 135:117. Čemberlens un citi viņa laikabiedri lielākoties spēlēja no zvana līdz zvanam, taču mūsdienās spēlētāji saņem nepieciešamo atpūtu, lai spēles laikā neiedzīvotos traumās. Ja spēles liktenis ir izšķirts jau priekšlaicīgi, tad vadošais basketbolists netiek turēts laukumā līdz spēles noslēgumam, un līdz ar to sarūk vēsturisku maču iespējas.