Latvijas bobslejisti atgriežas Pasaules kausā un tiek pie jauna sponsora

Vēl bez Latvijas sportistiem, debiju šīs sezonas Pasaules kausa izcīņā piedzīvos Ķīnas komanda ar pilotu Lī Čuņianu, Martins Krancs no Lihtenšteinas, Drazens Siličs no Horvātijas, Mihai Kristians Tentea no Rumānijas, Dominiks Dvoržāks no Čehijas, Timo Roners no Šveices, divas Itālijas komandas ar pilotiem Patriku Baumgartneru un Matia Variolu.