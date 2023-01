Čakša ar sporta organizāciju pārstāvjiem pārrunājusi nozares problēmas

Svarīgi ir arī jautājumi par sporta infrastruktūras atjaunošanu kopā ar pašvaldībām un tās pieejamību, tai skaitā cilvēkiem ar invaliditāti. Kā būtisks izaicinājums tika izcelta papildu finansējuma piesaiste sportam no citiem avotiem, nepaļaujoties tikai uz valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem, kas ir nepietiekami, tāpat kā daudzās citās nozarēs.

Sporta organizāciju pārstāvji turpināja diskusiju arī par prioritāro sporta veidu noteikšanas nepieciešamību valsts budžeta finansējuma sadalē, vienojoties, ka arī šis ir viens no jautājumiem, pie kura darbs jāturpina. Dienas kārtībā ir arī jaunie Ministru kabineta noteikumi par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā, kas paredz pārskatīt līdzšinējo kārtību un principus finansējuma sadalē. Vienlaikus sanāksmes dalībnieki atzina, ka Valdības Rīcības plāns ir laba iespēja paskatīties uz sevi no malas un nākt ar saviem priekšlikumiem, nevis tikai gaidīt lēmumus "no augšas".