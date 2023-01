Video ⟩ Neapturamais "Pelicans" līderis Viljamsons

Līdzīga tipa spēlētāji, kā Jannis Adetokunbo vai Dža Morants, epizodiski savā spēles manierē implementē pustālo vai trīspunktu metienu, bet ne Viljamsons. Viņš no 448 izmestajiem metieniem 429 ir izpildījis no groza apakšas (less than 10 ft). Kopumā viņš realizējis 272 metienus no groza apakšas, kas ir iespaidīgs rādītājs, ņemot vērā, ka pretinieku komandas treneri bieži pat bumbas saņemšanas brīdī Viljamsonam sūta virsū pat divus sedzējus. Viņš ar bumbu rokās darbojas kā saspēles vadītājs un bieži punktus gūst pat pret augumā garākiem basketbolistiem. Tādos spēles brīžos ir grūti atrast pretzāles šim bullim. Kopumā decembrī Viljamsons vidēji izcēlās ar 30,2 punktiem, 7,6 atlēkušajām bumbām un 5,8 rezultatīvām piespēlēm.