Abi Latvijas dueti "King of the Court" cīnīsies izslēgšanas kārtā

Tikmēr Točs/Fokerts C grupā pirmajā kārtā ar pieciem kārtiem ierindojās trešajā vietā, kam sekoja neveiksmīga otrā kārta, kuru viņi noslēdza ar nulle punktiem un tāpat kā Samoilovs un Pļaviņš neiekļuva trešajā kārtā.

"King of the Court" turnīra formāts ir pavisam atšķirīgs no ierastās izspēles kārtības pludmales volejbola turnīros. Sacensības sākas grupu turnīru, kam seko pusfināli ar desmit komandu līdzdalību un piecu komandu fināls.