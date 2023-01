No potenciāla cietumnieka līdz futbola zvaigznei. "Es esmu Zlatans"

Zlatans Ibrahimovičs ir viens no izcilākajiem 21. gadsimta futbolistiem. Augumā raženais (1,95 metri) uzbrucējs ir apveltīts ar apbrīnojamu spēku un atlētismu. Šīs īpašības palīdzēja attīstīt nodarbošanās ar taekvondo. Un šie dotumi ļāvuši viņam izcelties ar lielu rezultativitāti, turklāt ar fantastiskiem, acīm neticamiem vārtu guvumiem. Iespējams, ka aizraušanās ar futbolu un dabas dotais sportista talants paglāba Zlatanu no cietumsoda...

Ibrahimovičam ir Balkānu izcelsme, viņa vecāki emigrēja no bijušās Dienvidslāvijas un pārcēlās uz dzīvi Zviedrijā, kur viņi pirmo reizi satikās un iepazinās. Futbolista tēvs Šefiks nāk no Bosnijas un Hercegovinas, bet māte Jurka - no Horvātijas.